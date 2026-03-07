Pierre Kalulu intéresse Liverpool et Manchester United

Il y a quelques jours, Pierre Kalulu (25 ans) a fait passer un message à Didier Deschamps. « Revenir en Bleu ? Oui, je me sens prêt. Je sais que j’ai tout fait pour, je suis apte donc je suis tranquille d’esprit. J’ai eu la chance de porter ce maillot. À droite ou dans l’axe, l’équipe de France, c’est le top d’un point de vue professionnel, mais les gens oublient que c’est ce dont on rêve depuis petit. C’est un privilège. »

Avec la blessure de Jules Koundé, le polyvalent Kalulu (2 buts et 6 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues cette saison) pourrait avoir son mot à dire, lui qui est suivi par le staff tricolore. Mais pas uniquement. En effet, La Gazzetta dello Sport révèle que Manchester United et Liverpool apprécient beaucoup le profil du Français sous contrat jusqu’en juin 2029 avec la Juventus.