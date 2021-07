Monaco suit Kenan Hadziavdic pour l'avenir

L'AS Monaco s'est mis à l'allemand depuis l'arrivée de Niko Kovac, entraîneur, et Paul Mitchell, directeur sportif, sur le Rocher, comme le prouvent notamment les arrivées de Kevin Volland (28 ans, ex-Bayer Leverkusen) ou encore Ismail Jakobs (21 ans, ex-Cologne). Les pensionnaires du Stade Louis II suivent également d'assez près un élément outre-Rhin, plutôt pour l'avenir.

Selon nos informations, Kenan Hadziavdic (17 ans) est sur les tablettes monégasques. Ce jeune attaquant, international U17 allemand (1 sélection, 1 but), évolue du côté du Hertha Berlin et est considéré comme très prometteur. Outre Monaco, des clubs en Italie et ailleurs en Europe suivent eux aussi ses traces.