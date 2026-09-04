Ligue 1 : le programme TV de la 12e journée

La LFP a communiqué ce matin le calendrier de la 12e journée de Ligue 1 qui s’étalera du vendredi 27 novembre au dimanche 29. Pour entamer ce programme, le Stade Brestois recevra le Paris FC dès le vendredi soir à 20h45. On enchaînera avec Angers-Lens le lendemain à 17h15, avant un multiplex (20h45) de 4 rencontres où le PSG et Lorient croiseront le fer notamment.

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La suite aura lieu le lendemain avec le déplacement de l’OM sur la pelouse d’Auxerre à 15h. Viendra ensuite le déplacement du Stade Rennais à Toulouse à 17h15, pour terminer sur le choc de cette 12e journée. À 20h45 au Groupama Stadium, l’OL recevra l’AS Monaco pour un duel entre équipes européennes. Tous les matchs seront diffusés sur Ligue 1+.

Le programme complet de la 12e journée:

Vendredi 27 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Stade Brestois 29 – Paris FC

Samedi 28 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Angers SCO – RC Lens

Samedi 28 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – FC Lorient

Le Mans FC – LOSC

Havre AC – RC Strasbourg Alsace

OGC Nice – ESTAC Troyes

Dimanche 29 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

AJ Auxerre – Olympique de Marseille

Dimanche 29 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Toulouse FC – Stade Rennais FC

Dimanche 29 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – AS Monaco