Ligue 1 : le programme TV de la 12e journée
La LFP a communiqué ce matin le calendrier de la 12e journée de Ligue 1 qui s’étalera du vendredi 27 novembre au dimanche 29. Pour entamer ce programme, le Stade Brestois recevra le Paris FC dès le vendredi soir à 20h45. On enchaînera avec Angers-Lens le lendemain à 17h15, avant un multiplex (20h45) de 4 rencontres où le PSG et Lorient croiseront le fer notamment.
La suite aura lieu le lendemain avec le déplacement de l’OM sur la pelouse d’Auxerre à 15h. Viendra ensuite le déplacement du Stade Rennais à Toulouse à 17h15, pour terminer sur le choc de cette 12e journée. À 20h45 au Groupama Stadium, l’OL recevra l’AS Monaco pour un duel entre équipes européennes. Tous les matchs seront diffusés sur Ligue 1+.
Le programme complet de la 12e journée:
Vendredi 27 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Stade Brestois 29 – Paris FC
Samedi 28 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
Angers SCO – RC Lens
Samedi 28 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Paris Saint-Germain – FC Lorient
Le Mans FC – LOSC
Havre AC – RC Strasbourg Alsace
OGC Nice – ESTAC Troyes
Dimanche 29 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
AJ Auxerre – Olympique de Marseille
Dimanche 29 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
Toulouse FC – Stade Rennais FC
Dimanche 29 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Olympique Lyonnais – AS Monaco
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