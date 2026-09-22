Menu Rechercher
Commenter 20
UEFA Nations League

Équipe de France : Kylian Mbappé absent de l’entraînement

Par Matthieu Margueritte
1 min.
@Maxppp

À trois jours du premier match de Ligue des Nations de l’équipe de France en Turquie, les hommes de Zinedine Zidane préparent la rencontre à Clairefontaine. Réunis depuis hier, les Bleus sont à l’entraînement depuis 17h30.

La suite après cette publicité

Un entraînement ouvert au public et aux médias qui sera suivi d’une séance de dédicace et de photos avec les supporters à partir de 18h45. Malheureusement pour les fans de Kylian Mbappé, le capitaine des Tricolores ne sera pas là. Victime d’un syndrome grippal, le joueur du Real Madrid ne participe pas à l’entraînement du jour.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier