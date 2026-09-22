Équipe de France : Kylian Mbappé absent de l’entraînement

À trois jours du premier match de Ligue des Nations de l’équipe de France en Turquie, les hommes de Zinedine Zidane préparent la rencontre à Clairefontaine. Réunis depuis hier, les Bleus sont à l’entraînement depuis 17h30.

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Un entraînement ouvert au public et aux médias qui sera suivi d’une séance de dédicace et de photos avec les supporters à partir de 18h45. Malheureusement pour les fans de Kylian Mbappé, le capitaine des Tricolores ne sera pas là. Victime d’un syndrome grippal, le joueur du Real Madrid ne participe pas à l’entraînement du jour.