UEFA Nations League
Équipe de France : Kylian Mbappé absent de l’entraînement
1 min.
@Maxppp
À trois jours du premier match de Ligue des Nations de l’équipe de France en Turquie, les hommes de Zinedine Zidane préparent la rencontre à Clairefontaine. Réunis depuis hier, les Bleus sont à l’entraînement depuis 17h30.
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Un entraînement ouvert au public et aux médias qui sera suivi d’une séance de dédicace et de photos avec les supporters à partir de 18h45. Malheureusement pour les fans de Kylian Mbappé, le capitaine des Tricolores ne sera pas là. Victime d’un syndrome grippal, le joueur du Real Madrid ne participe pas à l’entraînement du jour.
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