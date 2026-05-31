Ousmane Dembélé avait annoncé la victoire du PSG face à Arsenal

Dans sa tête, Ousmane Dembélé avait rendez-vous avec l’histoire. Un an après avoir posé les fondations de son épopée européenne à Munich, l’attaquant français a réitéré en décrochant la deuxième Ligue des Champions de sa carrière à Budapest.

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🚨 DEMBÉLÉ 🇫🇷 AVAIT PRESHOT LA VICTOIRE CONTRE ARSENAL ❤️💙😭



« JAMAIS JE NE LAISSERAI ARSENAL TOUCHER LE TROPHÉE. JE VAIS MOURIR SUR LE TERRAIN. »



Il a joint les actes à la parole



Snapchat (debruynee_17) pic.twitter.com/NUNTkdvM5L — BeFootball (@_BeFootball) May 31, 2026

Avant la rencontre, l’ancien Barcelonais avait affirmé ses intentions comme l’a révélé le snapchatteur Clyver, avec qui il avait échangé sur Instagram. «Jamais je ne laisserai Arsenal toucher le trophée. Je vais mourir sur le terrain», avait écrit l’auteur de l’égalisation parisienne hier soir sur penalty. Il a joint les actes à la parole.