Orlando City : Antoine Griezmann rend déjà tout le monde dingue !

Cet été, les Etats-Unis ont accueilli la Coupe du Monde 2026, tout comme le Canada et le Mexique. Basée à Boston, la France a atteint les 1/2 finales de l’épreuve avant d’être éliminée par l’Espagne, qui s’est finalement adjugée le titre suprême. Jeune retraité en équipe nationale, Antoine Griezmann (35 ans) s’est fait remarquer par sa discrétion, lui qui n’avait pas hésité à multiplier les tweets sur son pays durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette fois-ci, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid n’a pas adopté la même position avec les Bleus. Il est resté muet, alors qu’un Paul Pogba a été aperçu en train de soutenir les Tricolores à leur hôtel. Tout cela a relancé les rumeurs au sujet de tensions après le départ de Grizi de la sélection française.

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Un premier but en MLS

D’autant que le Français vit aux Etats-Unis depuis son transfert à Orlando City il y a quelques semaines. Mais certains amoureux de l’équipe de France ont été rassurés de le voir en tribunes lors de la rencontre entre la France et le Maroc. Il faut dire que le natif de Mâcon était bien occupé, lui qui a rejoint la Floride le 24 juin pour préparer sa saison avec Orlando City. Durant la pré-saison, l’attaquant a plutôt bien démarré son aventure avec sa nouvelle équipe puisqu’il a marqué un but en amical face aux Tampa Bay Rowdies (6-0), une formation de D2 américaine. Hier soir, les choses sérieuses ont débuté pour Griezmann qui a participé à son premier match de Major League Soccer.

Titulaire face aux San Jose Earthquakes pour la reprise du championnat après la Coupe du Monde 2026, il a marqué un but à la 48e minute de jeu. Servi dans la surface, il a effacé en finesse un adversaire avant de marquer d’un tir du gauche au premier poteau. Le Français prouve qu’il a de beaux restes tout en lançant parfaitement son aventure en Floride puisque son équipe s’est imposée 4 à 0. Après sa première, la presse est déjà conquise à l’image du Miami Herald, qui a salué son premier but officiel. «Griezmann, 35 ans, a récemment signé à Orlando City. Connu pour avoir été élu homme du match lors de la victoire de la France en finale de la Coupe du monde 2018 face à la Croatie, il a rapidement fait la différence en inscrivant le troisième but des Lions.»

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Des débuts réussis

Fox Sports s’est aussi montré positif. «Antoine Griezmann a marqué lors de ses débuts en MLS (…) Griezmann a été recruté en mars en provenance de l’Atlético Madrid — où il est le meilleur buteur de tous les temps du club avec 211 buts et 97 passes décisives en 488 matchs — étant entendu que l’attaquant de 35 ans rejoindrait Orlando après la fin de la saison de La Liga.» AS USA écrit à son sujet : «Antoine Griezmann a connu des débuts de rêve en MLS, marquant pour Orlando City lors de la victoire écrasante des Lions face aux San Jose Earthquakes (…) Griezmann était titulaire dans l’équipe de Martín Perelman et a joué un rôle déterminant dans la victoire éclatante d’Orlando (4-0).»

AS USA poursuit : «la nouvelle recrue a eu un impact immédiat. L’ancien attaquant de l’Atlético Madrid a été déterminant tout au long du match et a contribué à la victoire d’Orlando en seconde période, inscrivant son premier but en Amérique à la 48e minute. Griezmann, démarqué à l’entrée de la surface de réparation de San Jose, a reçu une passe de Justin Ellis. Le Français a éliminé un défenseur avec sang-froid et a décoché une frappe à ras de terre qui a trompé le gardien Angus Gunn au premier poteau, inscrivant ainsi son premier but en MLS. L’attaquant vétéran a disputé l’intégralité des 90 minutes pour sa première apparition sous les couleurs d’Orlando.» Marca USA est aussi emballé.

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Tout le monde est déjà fou de Grizi

«En MLS, Griezmann atteint la barre des 300 buts : des débuts marqués par un but, une victoire éclatante et un triomphe (…) Le but de Griezmann pour ses débuts en MLS était également le 300e de sa carrière en club. Le Français était titulaire sous les ordres de l’entraîneur argentin Martín Perelman et a disputé l’intégralité de la rencontre. Griezmann a porté le score à 3-0 à la 48e minute. Après avoir intercepté le ballon dans la surface, il a récupéré le ballon et, entouré de quatre adversaires, a éliminé le premier d’un crochet avant de tromper le gardien de San Jose.» Son entraîneur, Martin Perelman, est tout aussi ravi de ses débuts en Major League Soccer comme il l’a admis face à la presse.

« Eh bien, concernant Antoine Griezmann, comme je le dis toujours quand on me pose des questions à son sujet, je ne vais rien apprendre de nouveau sur lui en tant que joueur ; tout le monde sait à quel point il est exceptionnel sur le terrain. Ce que je peux vous dire, c’est qu’en dehors du terrain, son énergie est incroyable. Il est si humble, il nous transmet une énergie positive à tous. C’est un plaisir et un honneur, non seulement pour moi, mais pour tous les habitants d’Orlando, de partager le quotidien avec lui.» Son coéquipier, Maxime Crépeau, est aussi séduit. «Antoine Griezmann est vraiment un gentleman. Il apporte une riche expérience sur et en dehors du terrain. Il a été fantastique pour le club. Il est très impliqué dans le système de jeu et on voit sa qualité. Il se débarrasse souvent du ballon pour trouver des espaces et le conserver. Evidemment, vous avez vu sa finition. Il n’a pas besoin de beaucoup d’occasions. C’est une chance de l’avoir.» Orlando pourra compter sur lui dans la nuit de samedi à dimanche pour défier Nashville à domicile.