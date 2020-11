PL : Nuno Espírito Santo élu manager du mois d'octobre

Ce vendredi, Heung-min Son a été élu joueur du mois d'octobre en Premier League. Dans la foulée, l'identité de l'entraîneur élu manager du mois a été révélée. Et il s'agit de Nuno Espirito Santo.

L'homme fort de Wolverhampton remporte ce trophée après un mois d'octobre où son équipe, neuvième du championnat anglais, a été invaincue. En effet, les Wolves se sont imposés à trois reprises (Fulham, Leeds et Crystal Palace) et ont concédé un match nul face à Newcastle. Ils ont aussi réalisé trois clean-sheets et n'ont encaissé qu'un seul but.