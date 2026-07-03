City double Arsenal pour une pépite de Leicester

La bataille pour attirer les plus grands espoirs du football mondial continue de faire rage entre les cadors de Premier League. À seulement 16 ans, Jeremy Monga est considéré comme l’un des plus gros talents de sa génération en Angleterre. L’ailier de Leicester City, qui a déjà fait parler de lui par sa précocité et son potentiel, était notamment suivi de très près par plusieurs grands clubs anglais, dont Arsenal et Manchester City.

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Selon The Athletic, c’est finalement Manchester City qui est en passe de remporter la mise. Les Skyblues travaillent actuellement à finaliser le transfert de Jeremy Monga pour un montant avoisinant les 11 millions d’euros. Une somme jugée trop importante par Arsenal, qui a préféré se retirer des négociations. La formation d’Enzo Maresca s’apprête à mettre la main sur l’un des plus grands espoirs du football anglais, fidèle à leur stratégie consistant à sécuriser très tôt les meilleurs jeunes talents du pays.