Antoine Kombouaré ne dirait pas non à l’OM… ni à Manchester United

Invité des « Nuits du Cazarre Enchaîné » sur RMC, Antoine Kombouaré a évoqué sans détour la possibilité de retrouver un jour un banc de Ligue 1, notamment celui de l’OM. Alors qu’il est actuellement libre après son départ du Paris FC, l’ancien entraîneur du PSG n’a pas fermé la porte au club marseillais : « oui, pourquoi pas. Mais bon… Moi, j’aime bien les clubs où tu sens qu’il y a de l’énergie, du tempérament. Regardez, qui aurait dit que le Lyonnais Bruno Genesio viendrait à Marseille ? » Une ouverture assumée, alors que Kombouaré a également assuré être disponible à partir de janvier et rester attentif aux projets qui pourraient se présenter à lui.

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👤 Invité exceptionnel des "Nuits du Cazarre Enchaîné" sur RMC dans la nuit de vendredi à samedi, Antoine Kombouaré a répondu à tous les sujets : son départ du Paris FC, son avenir…https://t.co/zdwqhCDEoF — RMC Sport (@RMCsport) September 5, 2026

Le technicien kanak a aussi révélé le club qui l’a toujours particulièrement fait rêver. « Manchester United (…) Quand je vois certains entraîneurs dans des clubs de Premier League, je me dis que je peux faire aussi bien, voire mieux », a-t-il lancé. Durant l’émission, Kombouaré est également revenu sur son avenir et a expliqué avoir déjà été contacté pour une nouvelle sélection, tout en reconnaissant son attrait pour le travail quotidien en club. Une sortie qui confirme qu’à 62 ans, l’ancien coach nantais n’exclut toujours aucun défi majeur.