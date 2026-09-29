« Florentino n’est plus l’homme qu’il était » : l’ancien directeur du journal AS allume le Real Madrid

Alfredo Relaño n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la situation actuelle du Real Madrid. Invité de l’émission « La Posesión » de SPORT, l’ancien directeur d’AS s’est montré très critique envers la gestion de Florentino Pérez et le visage affiché par les Merengues sous José Mourinho. Selon lui, le président madrilène aurait perdu une partie de son influence : « Florentino n’est plus l’homme qu’il était, il perd de son talent. Il a essayé d’appliquer un remède dépassé et déplaisant, à savoir Mourinho ». Relaño estime également que l’arrivée du technicien portugais a installé un climat de victimisation au sein du club et pointe directement le niveau de jeu proposé par l’équipe : « ils ne jouent pas bien du tout. Il est normal qu’ils aient perdu deux matchs. Le Barça est au sommet de sa forme ».

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Mais c’est surtout son analyse du rapport du Real Madrid avec son environnement qui a provoqué la réaction la plus forte. Relaño considère que le club s’est progressivement enfermé dans une opposition permanente avec différentes instances du football et avec une partie des médias, allant jusqu’à affirmer : « je ne reconnais plus le Real Madrid car c’est pratiquement un fauteur de troubles antisystème qui est contre tout le monde ». Une critique qui vise notamment, selon lui, l’UEFA, LaLiga, les arbitres et les journalistes, et qui illustre son regard particulièrement sévère sur la direction prise par le Real Madrid de Florentino Pérez. Voilà qui est dit !