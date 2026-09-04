Denis Zakaria : «on savait qu’il y avait moyen de faire quelque chose face à ce PSG»

4 matchs, 0 victoire. C’est le bilan étonnant du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1. Ce vendredi soir, les doubles champions d’Europe en titre se sont inclinés face à Monaco au Parc des Princes (1-2). Une surprise ? Pas vraiment pour Denis Zakaria, qui savait cette équipe parisienne prenable vu sa forme du moment.

La suite après cette publicité

«Je pense qu’on a beaucoup couru après le ballon en première mi-temps, on a su renverser en deuxième, on savait que face à ce PSG, il y avait moyen de faire quelque chose. On est content d’avoir pris les trois points», a confié l’international suisse sur Ligue1+, avant d’évoquer son coéquipier Lamine Camara, tout proche de rejoindre Chelsea cette semaine. «Lamine Camara ? Je pense qu’il y a un peu de frustration pour lui, mais c’est un professionnel qui joue pour l’équipe. On lui a dit que s’il continuait de jouer comme ça, il allait en avoir d’autres, et peut-être meilleures. Donc il a tourné la page et il est "full" focus Monaco. Donc il fait des matchs comme aujourd’hui.»