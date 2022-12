Manchester United : Erik ten Hag vide son sac après le départ de Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

Toujours en course pour remporter la Coupe du Monde 2022, Cristiano Ronaldo s'apprête d'ailleurs à défier le Maroc, ce samedi à 16 heures, dans le cadre des quarts de finale. Si l'international portugais, laissé sur le banc contre la Suisse, pourrait une nouvelle fois commencer dans la peau d'un remplaçant, son départ du côté de Manchester United continue, lui, de faire parler. Interrogé par The Times, Erik ten Hag, le coach des Red Devils, n'a d'ailleurs pas manqué de livrer sa version des faits.

En froid avec le technicien néerlandais, la légende de Manchester United - parti à l'été 2009 pour le Real Madrid et revenu à l'été 2021 - a, en effet, vu son contrat avec les Red Devils être résilié il y a quelques semaines après des mois de relations compliquées. Désormais libre et loin du club anglais, Cristiano Ronaldo avait au préalable incendié l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam lors d'une interview accordée au présentateur anglais Piers Morgan : «je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi.» Invité à réagir, Ten Hag a, de son côté, assuré qu'il souhaitait poursuivre sa collaboration avec CR7.

Erik ten Hag accuse Cristiano Ronaldo !

«Je voulais qu’il reste du premier moment jusqu’à maintenant. Il voulait partir, c’était assez clair. Et quand un joueur ne veut absolument pas être dans ce club, alors il doit partir, c'est évident. L’interview, je pense qu’en tant que club, vous ne pouvez pas l’accepter. En franchissant ce pas, il en connaissait les conséquences. Avant cela, il ne m’avait jamais dit qu’il voulait partir. J'ai tout fait de manière honnête, ouverte et transparente et nous avons eu des discussions sur ma vision, donc je n'ai aucun problème à parler avec lui», a ainsi lancé le technicien hollandais. Des propos allant à l'encontre de ceux tenus par le Portugais qui affirmait avoir l’impression d’être forcé de quitter le club.

«Je ne veux pas dépenser d’énergie là-dessus. J’aurais préféré que la fin se passe d’une manière différente parce que je voulais travailler avec lui. Il a choisi une autre voie», a par ailleurs avoué le Batave avant d'en dire plus sur la gestion du quintuple Ballon d'Or. «Quand il est en bonne forme, c'est un bon joueur et il peut nous aider à revenir et à atteindre les objectifs que nous avons - c'est tout à fait clair. Mais il ne l'était pas. J'aime travailler avec des joueurs de classe mondiale. Je sais qu'ils peuvent faire la différence et vous aider à atteindre vos objectifs. C'est pourquoi vous voulez avoir de tels joueurs dans votre vestiaire mais je dois faire des choix autour des joueurs qui ne sont pas performants et sélectionner la meilleure équipe. Ma responsabilité est en faveur du club et de l'équipe. Ce sont les décisions que je dois prendre. Peu importe qui est la personne, il s'agit de savoir comment nous sommes performants maintenant». Le message est clair. Le divorce est acté.