OL : le post provoquant de Jean-Michel Aulas pour défendre son bilan

Proposé pour le poste de vice-président de la FFF, Jean-Michel Aulas va prendre du galon au sein de l’instance. «Je suis très fier et heureux de la confiance accordée. Je mettrai toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma passion du football au service de la FFF et des intérêts supérieurs du football français. Mon investissement sera total, à l’image de mon implication dans le plan de professionnalisation du football féminin que nous mettons en œuvre avec la Ligue professionnelle du football féminin de la Fédération», assurait, à ce titre, l’intéressé. En attendant, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais continue à faire parler de lui sur les réseaux sociaux.

En réponse à une statistique mettant en lumière les clubs formateurs des joueurs en activité avec les Bleus, JMA a voulu défendre son bilan et rappeler à ses détracteurs le travail effectué lors de sa très longue expérience à l’OL. «Pour tous ceux qui doutaient de la stratégie menée pendant 35 ans à l’OL», a ainsi posté le dirigeant français. Rapidement, plusieurs internautes ont commenté pour rappeler le piètre bilan actuel des Rhodaniens. D’autres pour exprimer une certaine nostalgie de leur ex-président…