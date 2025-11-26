Menu Rechercher
Commenter
UEFA Youth League

Youth League : l’AS Monaco écrase Pafos et remonte au classement

Par Allan Brevi
1 min.
Le nouveau maillot domicile de l'AS Monaco pour 2020/2021 @Maxppp
Pafos 0-3 Monaco

En attendant de voir la performance de l’équipe première ce soir face à Pafos, les U19 de l’AS Monaco poursuivent leur parcours délicat en Youth League. En difficulté dans la compétition avec trois défaites pour une seule victoire (0-7 face à Bodø/Glimt), les jeunes Monégasques se déplaçaient à Pafos ce mercredi après-midi avec un objectif clair : ramener les trois points pour remonter au classement (29e avant la rencontre).

La suite après cette publicité

Les joueurs du Rocher ont rapidement imposé leur jeu, grâce notamment à Konaté, auteur de l’ouverture du score à la 16e minute, bien servi par Touré (0-1, 16e). Malgré un nombre important de cartons jaunes distribués côté ASM (Tincrès, Touré, Cabral et Dramé), les Monégasques ont doublé puis triplé la mise avec des buts de Tincrès et Dodo (0-3, 79e et 89e). Ils ont su maîtriser leur avance et s’imposer face à une équipe chypriote peu inspirée. Un succès qui fait du bien et qui relance légèrement l’AS Monaco U19. Au classement de cette Youth League, les monégasques remontent à la 20e place, tandis que les U19 de Pafos campent à la 32e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Youth League
Monaco
Pafos

En savoir plus sur

UEFA Youth League UEFA Youth League
Monaco Logo Monaco
Pafos Logo Pafos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier