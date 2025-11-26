Youth League : l’AS Monaco écrase Pafos et remonte au classement

En attendant de voir la performance de l’équipe première ce soir face à Pafos, les U19 de l’AS Monaco poursuivent leur parcours délicat en Youth League. En difficulté dans la compétition avec trois défaites pour une seule victoire (0-7 face à Bodø/Glimt), les jeunes Monégasques se déplaçaient à Pafos ce mercredi après-midi avec un objectif clair : ramener les trois points pour remonter au classement (29e avant la rencontre).

Les joueurs du Rocher ont rapidement imposé leur jeu, grâce notamment à Konaté, auteur de l’ouverture du score à la 16e minute, bien servi par Touré (0-1, 16e). Malgré un nombre important de cartons jaunes distribués côté ASM (Tincrès, Touré, Cabral et Dramé), les Monégasques ont doublé puis triplé la mise avec des buts de Tincrès et Dodo (0-3, 79e et 89e). Ils ont su maîtriser leur avance et s’imposer face à une équipe chypriote peu inspirée. Un succès qui fait du bien et qui relance légèrement l’AS Monaco U19. Au classement de cette Youth League, les monégasques remontent à la 20e place, tandis que les U19 de Pafos campent à la 32e.