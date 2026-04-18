Le Real Madrid donne des nouvelles de Raúl Asencio

Enfin des nouvelles de Raúl Asencio. Absent depuis plusieurs jours en raison d’une gastro-entérite sévère, le défenseur a dû se rendre à l’hôpital pour essayer de comprendre d’où provenait le virus qui l’a touché. D’après les médias espagnols, il a perdu 6 kilos en seulement 2 semaines.

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«Suite aux examens effectués par les services médicaux du Real Madrid sur Raúl Asencio, une entérocolite bactérienne a été diagnostiquée. Asencio est actuellement soigné à son domicile. Son évolution sera suivie de près», informe le communiqué médical de la Casa Blanca ce samedi. On ne devrait pas revoir prochainement le joueur en compétition.