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Coupe du Monde 2026 : Leo Messi améliore son propre record

Par Maxime Barbaud
1 min.
Argentine 3-2 Cap-Vert
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Mais où s’arrêtera la Pulga ? L’Argentine a eu toutes les peines du monde à sortir le Cap-Vert en 16e de finale (3-2 a.p.) et s’en est encore sortie grâce au génial Leo Messi. Le numéro 10 est impliqué sur les trois buts de son équipe, notamment en ouvrant lui-même le score.

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Il a ainsi pris les devants sur Kylian Mbappé (7 contre 6) au classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde 2026 avec une unité d’avance, mais il a surtout inscrit le 20e but de sa carrière dans un Mondial, améliorant son propre record. Il devance… Mbappé, qui a lui marqué à 18 reprises.

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