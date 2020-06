Mercato, PSG : après Thiago Silva, à qui le tour ?

La fin d'une ère. Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva (30 matches, 1 but) va plier bagages. Le Brésilien âgé de 35 ans ne sera, en effet, pas conservé par son club à l'issue de son contrat qui prend fin cette saison. Le joueur a appris la nouvelle par téléphone de la bouche de Leonardo, le directeur sportif du PSG, qui l'avait fait venir de Milan en 2012 contre un chèque de 42 M€. Parmi les meilleurs défenseurs du championnat de France, Thiago Silva est devenu le capitaine et une légende au sein d'un club où il a accumulé les trophées et où il a aussi connu des peines notamment lors de l'épisode de la fameuse remontada à Barcelone. Quoi qu'il en soit, le natif de Rio de Janeiro va devoir trouver un nouveau point de chute.

La suite après cette publicité

Une longue page de l'histoire du Paris Saint-Germain va donc être tournée cet été 2020. Mais les pensionnaires du Parc des Princes pourraient bien clore d'autres chapitres importants. L'un d'entre eux devrait concerner Edinson Cavani, acheté 64 M€ en 2013 à Naples et dont le bail s'achève cette saison. Cet hiver, El Matador était proche d'un départ. L'Atlético de Madrid avait longtemps discuté avec les Franciliens mais ils n'étaient pas parvenus à les convaincre. Six mois plus tard, Cavani revient au point de départ. Il y a quelques jours, Le Parisien expliquait que le natif de Salto n'avait eu aucune proposition de prolongation de la part du PSG, contrairement à ce qui avait pu être annoncé. Une occasion dont plusieurs écuries comptent bien profiter puisque Cavani est un élément expérimenté et un redoutable buteur. A cela, il faut ajouter qu'il présentera l'avantage d'être libre.

Clap de fin pour Cavani et Kurzawa ?

Tout cela, l'Atlético de Madrid l'a bien compris. Les Colchoneros ne lâcheraient pas l'affaire, même s'ils exploreraient d'autres pistes. De son côté, le footballeur âgé de 33 ans serait toujours séduit à l'idée de jouer en Liga. L'hiver dernier, le président de l'Altético avait notamment pointé du doigt les folles exigences du clan Cavani. La mère du joueur avait rapidement répliqué et démenti. Quelques mois après, les différentes parties pourraient de nouveau se retrouver à discuter autour d'une table. Mais l'attaquant, qui est le meilleur buteur de l'histoire du Paris SG, dispose d'autres pistes. L'Inter Milan songerait à lui en cas de départ de Lautaro Martinez. Newcastle, qui devrait se lancer dans un projet ambitieux, serait aussi sur le coup, tout comme São Paulo. Très apprécié des supporters parisiens, Edinson Cavani laissera un grand vide dans leur coeur en cas de départ. Ce qui semble être la tendance.

En fin de contrat également, Layvin Kurzawa (27 ans) arrive au bout de son aventure parisienne. Recruté en 2015 pour 25 M€ alors qu'il était à Monaco, le latéral gauche était considéré comme un grand espoir et le successeur désigné de Maxwell. Mais le Français a alterné le bon et le moins bon et n'a pas vraiment réussi à progresser comme on l'attendait. Cet hiver, il était décidé à changer d'air et pour cela il avait mis toutes les chances de son côté en rejoignant l'écurie Sport Invest UK de Kia Joorabchian. Son objectif était de rejoindre la Premier League, mais c'est finalement en Italie qu'il a failli poser ses valises. Il devait être inclus dans le cadre d'un échange avec Mattia De Sciglio. Mais la Juventus s'était ravisée. Cet été, Kurzawa a plusieurs touches. Le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, le FC Séville ou encore l'Inter Milan sont sur le coup. Le latéral gauche a donc l'embarras du choix, lui qui attend un signe de l'Angleterre.

D'autres départs possibles

Sur le côté droit, Thomas Meunier (28 ans) arrive aussi à la fin de son contrat cet été. Le Belge, qui ne serait pas contre poursuivre l'aventure dans la capitale, attendrait un signe de la part de sa direction. Une direction qui serait agacée par sa façon de procéder. En attendant que ce signe vienne ou pas, le Diable Rouge figure sur les tablettes de plusieurs écuries qui y voient là une bonne affaire à saisir. Tottenham, Chelsea, Manchester United et l'Inter Milan seraient très intéressés. Même chose du côté du Borussia Dortmund. En Allemagne, sa signature au BVB était annoncée comme imminente il y a quelques semaines. Ce n'est toujours pas le cas.

Egalement en fin de contrat, Eric-Maxim Choupo-Moting (31 ans) devra régler sa situation. Paris devra aussi gérer la question des premiers contrats pros de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, tous les deux libres en fin de saison et courtisés. Le PSG ne devrait pas s'opposer non plus à un départ de Julian Draxler, du flop Jesé voire de Marcin Bulka, trois éléments libres en 2021. Enfin, Paris ne retiendra pas Alphonse Areola (fin de contrat en 2023), prêté au Real Madrid cette saison. Après Thiago Silva, d'autres joueurs pourraient donc quitter définitivement la capitale cet été 2020.