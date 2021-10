Atlético de Madrid : les grandes ambitions de João Félix

Élu Golden Boy en 2019, João Félix a vécu une baisse de régime ces derniers mois. Lors de l’Euro 2020 avec le Portugal, il n’a disputé que 35 minutes, gêné par un problème à la cheville qui l’a obligé à se faire opérer. Malgré tout, le jeune joueur de 21 ans a de grandes ambitions et espère bien se battre avec Kylian Mbappé et Erling Haaland pour prendre la relève de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

C’est en tout cas ce qu’il a affirmé au micro de TNT Sports Brasil. « Je vais le faire. Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau », a-t-il déclaré. « Ces dernières saisons, j'ai eu quelques blessures, je n'ai pas eu une année complète sans blessures, mais quand cela se produit, je pense que je peux me battre pour cette position. »