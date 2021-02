Chelsea : Tuchel veut aussi David Alaba

En fin de contrat cet été avec le Bayern Munich, David Alaba devrait bien quitter le club bavarois à la fin de saison. Alors que plusieurs médias annoncent déjà un accord entre le joueur et le Real Madrid, certains clubs essayent de récupérer le polyvalent joueur autrichien.

La suite après cette publicité

Selon les informations de The Guardian, Chelsea est prêt à entrer dans la course pour récupérer le joueur de 28 ans. Thomas Tuchel, qui a remplacé Frank Lampard, la semaine dernière, admire le défenseur central, défenseur gauche, milieu de terrain du Bayern et souhaiterait le récupérer cet été. Il faudra par contre dégraisser car les Blues sont déjà bien fournis.