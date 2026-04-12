OL : Endrick a parfaitement répondu à Paulo Fonseca !

«Je ne suis pas satisfait du jeu d’Endrick. Il était fatigué de son voyage pour sa sélection avec le Brésil. Je pense néanmoins qu’il doit faire mieux, j’attends davantage de lui, nous avons besoin de lui à 100%.» Voilà ce qu’avait balancé Paulo Fonseca ce vendredi en conférence de presse au sujet d’Endrick. Des propos chocs qui avaient interloqué de nombreux observateurs mais à partir desquels il est difficile de donner tort au technicien portugais. Après des débuts remarquables suite à son arrivée en prêt, l’attaquant brésilien a connu une période de creux à l’image de son équipe pendant plusieurs semaines. N’ayant plus marqué depuis le 13 mars sous la tunique rhodanienne, le joueur du Real Madrid voulait donc briser cette disette ce dimanche contre Lorient.

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Problème, Paulo Fonseca avait décidé de joindre les actes aux paroles face aux Merlus. Mécontent du rendement de son élément, le coach portugais a décidé de titulariser Rachid Ghezzal et de laisser Endrick sur le banc. Un terrible déclassement pour un joueur qui était perçu comme un renfort providentiel par la direction lyonnaise cet hiver. Un choix fort de Paulo Fonseca qui a finalement porté ses fruits. Piqué au vif, l’attaquant de poche a réalisé une entrée pleine de caractère et qui a permis à l’OL d’aller chercher un succès précieux ce dimanche.

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Endrick dans tous les bons coups de l’OL

Parfois limite physiquement depuis son arrivée entre Rhône et Saône, Endrick, crédité d’un 7,5, a pu se donner à fond pendant 45 minutes. Et, à 100% de ses capacités, l’international auriverde (15 sélections, 3 buts) a fait beaucoup de mal à la défense de Lorient en début de seconde période. Après un premier centre dangereux (46e) sur la droite, l’ancien de Palmeiras a réglé la mire et a offert un caviar à Roman Yaremchuk pour l’ouverture du score (1-0, 49e). Dézonant énormément, c’est sur la gauche qu’Endrick a ensuite fait mal en dribblant Meïté avant de buter sur Mvogo. Finalement, cette belle initiative a permis à Corentin Tolisso de finir dans le but vide (2-0, 55e). Dans tous les bons coups de son équipe, il n’a pas eu d’occasions franches pour marquer mais il a été diabolique pour la défense morbihannaise. Défensivement, le numéro 9 des Gones s’est montré très généreux.

Une entrée qui a changé la face du match et qui a fait plaisir à Paulo Fonseca. Après la rencontre, le coach portugais a estimé que son joueur avait compris son message : «nous avons besoin de personnalité comme Orel et Corentin à ce moment-là. Il nous fallait cet équilibre. Nous avions besoin d’Endrick. De son initiative individuelle. C’est pourquoi j’ai voulu faire ce changement. Nous avons différentes stratégies selon les joueurs et j’ai besoin que mes joueurs aient une réaction positive. Ma conférence de presse était en ce sens. Son entrée a fait du bien et il a été important. Il a été décisif. C’est ce que je veux. Il a compris ce que je voulais de lui, et c’est ce que j’aime. Endrick est une très bonne personne que j’aime beaucoup. Je lui ai parlé et il a compris la situation. Il a compris qu’il doit progresser. Il a 19 ans et il a encore le temps de comprendre les choses et progresser.» Outre cette belle victoire qui relance le club dans la course à la Ligue des Champions, l’OL peut saluer la belle gestion de Paulo Fonseca qui a piqué son joueur au bon moment pour que ce dernier réalise une bonne prestation ce dimanche.