Barrages Mondial 2026 : une vidéo polémique met l’Italie dans l’embarras
Vainqueur de l’Irlande du Nord à domicile (2-0), l’Italie n’est plus qu’à un match de la Coupe du monde 2026. Qualifiée pour l’une des finales des barrages, la Nazionale affrontera la Bosnie à Zenica le mardi 31 mars prochain. Et ce match sent déjà la poudre pour les hommes de Gennaro Gattuso. La raison ? Outre le contexte tendu lié à une qualification pour un Mondial, une séquence diffusée à l’issue du match par la Rai, célèbre chaîne italienne, a rajouté de l’huile sur le feu.
Dans cette séquence, on y voit plusieurs joueurs de l’équipe d’Italie suivre la fin de la rencontre entre la Bosnie et le Pays de Galles. Et au moment où Kerim Alajbegovic a inscrit le tir au but de la victoire pour les Bosniens, plusieurs Transalpins ont exulté de joie. Une séquence qui ne passe pas du tout en Bosnie où les Italiens sont accusés de croire qu’ils ont hérité de l’adversaire le plus faible pour cette finale de barrage. En Italie aussi, cette vidéo fait débat, certains reprochant à la Rai d’avoir mis la sélection nationale en difficulté en diffusant cette séquence. L’ambiance à Zenica s’annonce explosive dans quatre jours.
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