Real Madrid : à quoi joue Florentino Pérez avec Julian Alvarez ?

C’est un petit tremblement de terre qui a secoué l’Espagne plus tôt ce mardi. De façon assez inattendue, le Real Madrid a publié un communiqué officiel pour annoncer une offre de transfert de 150 millions d’euros faite à l’Atlético de Madrid pour Julian Alvarez. Une proposition refusée par les voisins de la capitale espagnole. Si le nom de l’Argentin avait effectivement circulé ces derniers jours, la manière de procéder a surpris tout le monde de l’autre côté des Pyrénées.

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D’abord, parce que publier un communiqué pour évoquer une offre refusée, c’est tout simplement du jamais vu à Madrid. Un drôle de procédé - presque lunaire, n’ayons pas peur des mots - qui interroge forcément sur les intentions de Florentino Pérez au moment de publier ce communiqué. Quelles intentions a le président madrilène derrière la tête ? On peut d’abord penser que le patron merengue a voulu, en quelque sorte, se débarrasser de cette promesse faite jeudi dernier, quand il avait promis de faire une offre de 150 millions d’euros pour un joueur au profil galactique. Le publier via les canaux officiels du site est, en quelque sorte, gage de véracité quant à cette promesse qui aurait donc été tenue.

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Le Barça dans le viseur

Seulement, beaucoup s’interrogent : le Real Madrid a-t-il vraiment fait une offre ? Pour beaucoup, le décideur madrilène n’a jamais vraiment eu l’intention de recruter l’Argentin, et il s’agit en réalité d’une façon de déstabiliser le Barça, avec qui les relations institutionnelles sont extrêmement tendues en raison de l’affaire Negreira entre autres. Il a fait d’une pierre deux coups : il a "tenu" sa fameuse promesse mercato, et surtout, il vient parasiter les discussions entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Effectivement, et de façon assez paradoxale, les Colchoneros se retrouvent désormais encore un peu plus en position de force dans les discussions avec les Catalans pour le transfert de l’Argentin. Ils pourront facilement utiliser ce communiqué officiel du Real pour faire grimper les enchères.

Offre refusée de 150 M€ pour Julian Alvarez : à quoi joue Florentino Pérez ? À énerver le Barça : C'est un coup de pression pour faire grimper les enchères et plomber les finances catalanes C'est un pur coup de com' : Il savait que l'Atlético refuserait à cause de la clause à 500 M€. C'était juste pour sa réélection C'est incompréhensible : Proposer 150 M€ pour un 9 alors que Mbappé est là, ça n'a aucun sens Partage ta réponse Génération de l'image en cours

L’Atlético est-il d’ailleurs dans le coup ? C’est la théorie de certains, même si les Colchoneros ont été assez véhéments sur leurs réseaux sociaux à l’égard des Merengues, ce qui peut laisser penser que l’Atlético n’a pas apprécié les méthodes de ses voisins. On peut aussi se demander si, plutôt que de tenter d’enquiquiner ses rivaux, Florentino Pérez ne ferait pas mieux de se concentrer sur son club, qui sort tout de même de deux saisons décevantes et très éloignées de ses standards d’excellence. Clairement, dans ce dossier, tant le fond que la forme sont discutables. Deux jours après sa réélection, Pérez, qui devrait être pleinement concentré sur la reconstruction du club et travailler main dans la main avec José Mourinho, a donné du grain à moudre aux socios qui ont voté pour Enrique Riquelme…