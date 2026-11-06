RC Lens : Yannick Cahuzac vide son sac après la déroute contre Côme

Danger dans l’Artois. Depuis quelques heures, le RC Lens traverse une période particulièrement délicate après la débâcle historique concédée mercredi soir face à Côme (1-9), à Bollaert, en Ligue des Champions. Au-delà du résultat, c’est surtout la manière qui a marqué les esprits. Incapables de rivaliser, les Sang et Or ont livré une prestation soporifique qui restera comme l’une des plus lourdes défaites de l’histoire de la compétition. Une soirée cauchemardesque qui a profondément fragilisé le groupe et provoqué une véritable onde de choc au sein du club.

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Cahuzac et Gradit comprennent la colère des supporters

La colère n’a d’ailleurs pas tardé à se faire entendre dans les tribunes. Ce vendredi, plusieurs associations de supporters, dont les Red Tigers, le Kop Sang et Or, les North Devils, Lens 1906 et Artois Lens Boys, ont publié un communiqué particulièrement virulent. "Vous avez transgressé le code d’honneur du Racing", ont-ils notamment lancé aux joueurs, dénonçant des comportements jugés irresponsables. Les groupes estiment qu’une "ligne rouge a été franchie" et préviennent qu’ils ne comptent pas laisser passer cette humiliation sans réaction. Ils ont également annoncé vouloir se concerter sur les actions à mener avant la réception de l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45).

Face à ce message vindicatif, Yannick Cahuzac n’a pas cherché à se cacher en conférence de presse ce vendredi : «la colère des supporters ? C’est légitime. On ne peut pas demander à nos supporters d’être heureux avec une prestation pareille. C’est à nous de fournir les ingrédients nécessaires. On a un public extraordinaire. On se doit d’être à leur image au niveau des valeurs. On va s’appuyer là-dessus pour que notre public s’identifie à notre équipe.» Egalement présent en conférence de presse, Jonathan Gradit a aussi eu une pensée pour les supporters : «j’ai une pensée pour nos supporters qui ont vécu une humiliation, il va falloir faire le nécessaire pour essayer de les ramener avec nous. Si on les a avec nous, on peut faire de grandes choses. Ils sont primordiaux. On a besoin d’eux.»

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Le RC Lens veut retrouver l’union sacrée

Dans ce contexte tendu, le staff et les joueurs veulent éviter que la situation ne se dégrade davantage. Relancé par les journalistes, Yannick Cahuzac a pris la déroute à son compte et a assumé l’entière responsabilité de cette dernière : «quand j’analyse le match, il y a deux facteurs où on a été défaillants : l’aspect tactique et émotionnel. Le deuxième but nous fait beaucoup de mal et il y a eu un enchaînement d’erreurs. Sur l’aspect émotionnel, on a tous été défaillants, moi le premier. À la mi-temps, j’ai des choix à faire. J’hésite entre fermer la boutique à 3-0 soit lancer du sang neuf pour impulser quelque chose. La finalité, dix minutes après il y a 6-0. J’ai manqué de lucidité à ce moment-là. C’est difficile mais ça fait partie du métier. Ni les joueurs, ni moi, on se reconnaît. C’est une défaillance globale dont je suis le premier responsable. On a un match très important, c’est une chance de jouer après une telle déroute. Il faut revenir à l’essentiel.» Un mea-culpa fort qui pourrait permettre de chercher l’union sacrée tant recherchée dans l’Artois depuis mercredi.

Le défenseur n’a pas minimisé les conséquences de cette soirée sur les esprits : «ce score-là fait que c’est humiliant, la confiance prend un coup. Il va falloir vite rebondir avec de la personnalité et de l’ego. Il faut soigner les têtes. La force de caractère doit faire partie de la palette d’un sportif de haut niveau.» Il faudra rebondir dès ce week-end face à l’Olympique de Marseille. Au-delà de l’enjeu au classement face à ce qui semble être un concurrent aux places européennes, cette rencontre doit permettre au RC Lens de renouer avec leur public et de montrer que la gifle reçue contre Côme n’était qu’un accident.