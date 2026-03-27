Le Sénégal ne ferme pas la porte à Malang Sarr

Devenu un élément indispensable de la défense de Lens, Malang Sarr s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus fiables de Ligue 1. Il y a quelques semaines, l’ancien joueur de Chelsea expliquait publiquement son souhait de vouloir représenter le Sénégal en sélection. Alors qu’il était attendu dans la liste de Pape Thiaw, le défenseur de 27 ans n’a pas été appelé. Mais le sélectionneur sénégalais ne ferme pas la porte du tout, au contraire.

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«Aujourd’hui, je pense que je le dis depuis assez longtemps : la sélection, c’est une question de timing. Donc Malang Sarr, on le suit, et il fait de belles performances, même extraordinaires. On le salue et on espère qu’il continue ce qu’il est en train de faire. Rien n’est joué. Aujourd’hui, on a deux matchs, il n’en a pas fait partie. Seul Dieu sait ce qui se passera. Donc moi, en tant que coach, n’importe quel Sénégalais, je te suis partout où tu es, et ça c’est important. Le plus important, c’est d’avoir du sang sénégalais. Maintenant, une liste qui dit “choisir” veut aussi dire “éliminer”.»