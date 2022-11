Argentine : Lionel Scaloni veut voir Messi au Mondial 2026

La suite après cette publicité

«Si c'est ma dernière Coupe du monde ? Oui, sûrement oui.» Lionel Messi a déjà prévenu l'ensemble des fans de foot il y a un mois. Ce Mondial au Qatar sera son 5e et aussi le dernier de sa carrière. Pourtant il y en a un qui refuse toujours d'y croire, c'est son sélectionneur, Lionel Scaloni. «Cela pourrait être sa dernière, mais j’espère que non», lance-t-il à CNN Radio.

Alors que le joueur du PSG aura 39 ans en 2026, Scaloni le sent capable de prolonger encore un peu plus l'aventure, si son physique le permet. «Il est heureux sur le terrain et il rend beaucoup de gens heureux. Si nous prenons soin de lui et que nous le supportons comme nous devons le supporter, il pourrait y avoir d'autres matchs avec lui, parce que le monde du football le demande.» Ensemble, les deux hommes ont remporté la Copa America l'an passé.