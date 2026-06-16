CdM 2026, EdF : la réaction de Mbappé sur Instagram après le Sénégal

Kylian Mbappé a réagi sur Instagram après la victoire de l’équipe de France face au Sénégal (3-1) pour son entrée en Coupe du Monde 2026. Le capitaine des Bleus a rappelé l’importance de bien démarrer la compétition et de poser les bases pour la suite du tournoi.

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« Toujours important de commencer par une victoire. Le chemin sera long mais nous sommes prêts », a-t-il écrit en story et en post, satisfait du succès mais déjà tourné vers la suite du Mondial. Une publication sobre, fidèle au discours de prudence du leader français malgré une entrée réussie dans la compétition. L’heure est d’enchaîner vers l’Irak.