Mercato OM : nouvelles révélations sur le transfert de Gerson à Flamengo

Un an et demi seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille en provenance de Flamengo, Gerson (25 ans) va, sauf surprise, faire son retour à Rio de Janeiro. Auteur d’une première saison encourageante sous les ordres de Jorge Sampaoli (11 buts et 10 offrandes en 48 matches), le milieu de terrain brésilien n’est pas arrivé à s’entendre avec Igor Tudor. À l’heure où le coach croate de l’OM veut des guerriers qui cavalent sur le terrain, le style nonchalant de Gerson n’était pas compatible. Ce qui lui a peut-être coûté une convocation pour le Mondial.

Le père du joueur avait alors exprimé publiquement l’envie de plier bagage. Titularisé à seulement six reprises cette saison en Ligue 1, le natif de Belford Roxo a donc accueilli avec un grand sourire la volonté du Mengão de le rapatrier. Les dernières informations sorties sur ce dossier ne laissent d’ailleurs pas trop de place au doute. RMC Sport indiquait que Gerson avait déjà dit adieu à ses coéquipiers marseillais, tandis que L’Équipe précise ce matin que le montant du transfert devrait avoisiner les 15 M€.

Gerson arrive à Rio demain

De son côté, le coach de Flamengo, Dorival Júnior, n’a pas voulu trop s’enflammer, mais il a reconnu l’intérêt carioca pour le Marseillais. « Tout le monde connaît le potentiel de Gerson, mais nous devons avoir la patience d'attendre. Beaucoup de choses ont été diffusées ces derniers jours, beaucoup de noms ont été débattus. Nous essayons de progresser comme nous l'avons toujours fait, pas à pas, sans nous aventurer. Chaque grand joueur compte pour les grands clubs. »

Ce jeudi, Globoesporte est venu apporter de nouvelles informations concernant l’opération. Ainsi, Gerson est attendu à Rio demain soir. L’OM et Flamengo se sont entendus pour que le joueur ne dispute pas le choc contre Monaco ce week-end, ce qui a donc permis au club brésilien d’anticiper la venue du joueur (qui était initialement programmée lundi prochain). Enfin, le média local confirme que le montant de la transaction tournera autour de la somme évoquée par L’Équipe, mais ajoute que le paiement sera échelonné jusqu’en 2026.