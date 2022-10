Barça : Xavi évoque déjà la Ligue Europa

Pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Barça devra d'abord s'imposer contre le Bayern Munich, au Camp Nou, et espérer un exploit du Viktoria Plzen, contre l'Inter Milan. Un scénario presque digne du miracle et Xavi le sait. S'il attend une révolte de ses joueurs contre le Bayern, mercredi, il avoue avoir déjà pensé à la Ligue Europa.

«Il y a un peu d'espoir et nous ne devons pas le perdre. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait et nous n'avons pas marqué à Munich ou à Milan. La concurrence nous est cruelle, mais c'est la réalité. C'est une situation très inconfortable. Si j'ai déjà regardé les adversaires en Ligue Europa ? Pas tant que ça (rires). Nous le regarderons tous dans le vestiaire. Nous voulons montrer notre niveau. Si nous ne nous qualifions pas pour la Ligue des champions, nous jouerons la Ligue Europa comme des lions et nous la gagnerons», a-t-il avoué, en conférence de presse.

