Karim Benzema va faire une annonce sur son avenir

L’avenir de Karim Benzema devrait être connu très prochainement. Selon Bertrand Latour, qui s’est exprimé dans l’émission Late Football Club, l’attaquant français devrait mettre fin au suspense autour de la suite de sa carrière dans « très peu de temps ». À 38 ans, le Ballon d’Or 2022 est actuellement libre de s’engager avec le club de son choix après avoir trouvé un accord avec Al-Hilal pour résilier son contrat à l’amiable. « Nous connaîtrons d’ici très peu de temps le futur de Karim Benzema », a indiqué le journaliste. Une annonce est donc attendue rapidement concernant celui qui ne semble pas encore décidé à raccrocher les crampons.

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L’aventure de Benzema à Al-Hilal n’aura finalement duré qu’une demi-saison. Recruté pour environ 25 millions d’euros en provenance d’Al-Ittihad, l’ancien attaquant du Real Madrid a inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en dix rencontres de championnat sous ses nouvelles couleurs. Si un retour en Europe, et notamment dans son club formateur de l’OL, serait pour le moment écarté, plusieurs possibilités resteraient ouvertes. Benzema pourrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite ou choisir de découvrir la MLS. Désormais libre, le Français doit donc trancher rapidement sur la destination de ce qui pourrait constituer le dernier grand défi de sa carrière professionnelle.