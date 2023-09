Wesley Jobello : "je veux retrouver un club le plus rapidement possible"

La suite après cette publicité

Une carrière va souvent très vite. Alors que plusieurs promesses dans les catégories de jeunes ont parfois du mal à confirmer au niveau professionnel, d’autres parviennent même à dépasser les attentes placées en eux. Wesley Jobello était considéré comme un jeune élément talentueux du centre de formation de l’OM à ses débuts. International U18 chez les Bleuets, l’ailier droitier n’a finalement joué que trois petites rencontres sous les couleurs phocéennes. Combatif, le natif de Gennevilliers a finalement connu une carrière riche à travers l’Europe. Passé par la Ligue 2 avec Clermont et le Gazélec Ajaccio, il a également connu une belle expérience outre-Manche du côté de Coventry City. L’année dernière, Jobello s’est ainsi installé en Roumanie. Et après une expérience courte à l’UTA Arad, le joueur a connu une deuxième expérience du côté du FC Arges. Selon ses propres dires, son passage en Roumanie a été enrichissant mais non sans difficulté : «Je juge que les choses se sont bien passées à Arges et en Roumanie en général. J’ai eu 5 coaches donc ce n’est pas facile. Le dernier entraîneur était quelqu’un de bien mais il avait du mal à prendre des bonnes décisions à mon sens. Quand il me faisait rentrer, j’étais bon et je réalisais de bonnes performances même si je n’étais considéré que comme un remplaçant pour lui. Une fois, il a fait passer un joueur qui n’a pas joué depuis 3 mois devant moi dans la hiérarchie. Forcément, j’ai demandé des explications. Il avait ses têtes et je me suis un peu énervé.»

Suite à cette franche explication, les choses s’améliorent avec son entraîneur qui décide ainsi de lui donner sa chance. Et alors qu’il répondait présent et était performant sur le terrain, un nouvel incident est venu mettre fin à cette idylle temporaire : «J’arrive à être titularisé lors d’un match capital pour le maintien et je marque le deuxième but de mon équipe (victoire 3-0). Pour rigoler, je lui ai dit que quand il me mettait titulaire, je répondais présent. Il m’a donc titularisé à nouveau le week-end suivant. Lors de cette rencontre de play-offs pour le maintien contre le Dinamo Bucarest, je fais une passe décisive mais je sors au bout de 65 minutes de jeu. On se prenait une valise (défaite 6-1 ndlr). Remonté, j’ai jeté le maillot sur le banc et je me suis énervé de mon côté. Problème, ça a été filmé. Et sur le maillot, il y a la légende du club. Les supporters ont mal pris ce geste. J’ai expliqué que ce geste n’avait rien à voir avec le maillot.»

Un événement qui a ainsi précipité la fin de son aventure avec le club basé à Pitesti. Pire, certains événements assez lunaires ont éclaté au sein du vestiaire et vis à vis des supporters. De quoi ternir la fin de son aventure au FC Arges : «Après le match, l’un des cadres avaient d’ailleurs dit en conférence de presse que les Français étaient problématiques. Pour rappel, le meilleur buteur du club l’année dernière avait inscrit 14 buts et était français… Dans ce club, on te traitait différemment quand tu étais français ou roumain. Je me suis excusé lors d’une réunion après cette rencontre. Mais ça ne s’est pas terminé là. Les supporters ont ensuite débarqué dans la salle de musculation en réclamant que j’enlève mon maillot d’entraînement. Le coach m’a alors regardé et m’a demandé de retirer mon maillot. Suite à cela et cette pression, j’ai senti que je n’allais pas jouer le match. Je suis allé en parler avec le coach et il m’a dit que c’était sportif. Je me suis alors exprimé franchement avec lui et mon aventure s’est mal terminée.»

La suite après cette publicité

Désormais, l’ancien joueur de l’OM se cherche une porte de sortie. Passé par le stage UNFP cet été, à l’occasion duquel il avait expliqué les raisons de sa présence, le joueur de 29 ans veut retrouver les terrains au plus vite : «J’ai fait le stage UNFP qui m’a permis de bien travailler. J’ai fait des bons matches contre Valenciennes et l’ASSE mais je n’ai malheureusement pas eu de sollicitations par la suite. J’ai eu quelques discussions avec des clubs grecs, chypriotes et français mais il n’y a rien eu de concret. Je veux retrouver un club le plus rapidement possible. Retrouver une structure qui me permette de rejouer au football. Pour le moment, je m’entretiens tout seul. Ce n’est pas facile mais je tiens mentalement et je sais que nous sommes plusieurs dans cette situation.» Avis aux intéressés donc.