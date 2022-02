Le Real Madrid pense savoir où Erling Haaland jouera la saison prochaine

La suite après cette publicité

Le futur d’Erling Haaland (21 ans) ne cesse de faire parler en Espagne. Le pays de Cervantes est en effet la destination annoncée pour le grand attaquant du Borussia Dortmund. Les Marsupiaux aimeraient le prolonger, mais le Scandinave se sait très courtisé par les deux géants ibères : le FC Barcelone et le Real Madrid.

Une prolongation semble donc exclue pour le moment, d’autant que Mino Raiola s’est déjà réuni avec les Blaugranas. Président des Culés, Joan Laporta veut absolument recruter une star et ne pas laisser le rival merengue prendre toute la lumière en cas d’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel net de 20 M€ aurait d’ailleurs été proposé au Norvégien par les Catalans.

Madrid redoute City

Cependant, ils sont loin d’avoir gagné la guerre. Le Real Madrid espère toujours engager Mbappé puis Haaland, mais la Casa Blanca demanderait à l’ancien pensionnaire de Salzbourg de patienter un an. La donne est simple : recruter Mbappé coûte très cher (encore plus si Paris arrive à le prolonger), l’objectif est donc de différer le transfert d’Haaland en 2023. Sauf que la Cadena SER explique que les Merengues ne seraient pas très optimistes.

Si le BVB est sorti de l’Europa League par les Rangers, Haaland et Raiola se réuniront vendredi. Selon toute vraisemblance, ce sera pour acter le départ du buteur. Et du côté madrilène, on pense que si le joueur ne veut pas patienter un an de plus, il ira, non pas au Barça, mais à Manchester City ! Les Citizens ont l’avantage d’avoir une puissance financière capable de satisfaire les demandes du clan Haaland. De plus, un an après avoir raté Harry Kane, Pep Guardiola tiendrait enfin son attaquant de renom.