ASSE : Claude Puel donne le ton pour la fin du mercato

Ce jeudi, Claude Puel était en passage de conférence de presse. L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne n'a pas pu échapper aux questions portant sur le mercato, alors qu'un élément comme Wesley Fofana attise les convoitises (Leicester, West Ham). Il a donc fait un point à ce sujet. Ses propos sont relayés par Le Progrès.

«On est toujours dans le but de réduire la masse salariale. On verra si c'est possible ou non. On a fait quatre matches mais qu'est ce que c'est quatre matches ? Ce n'est que le début. A nous d'être réguliers et concentrés sur notre jeu. Il y a tellement d'interrogation sur la fatigue, les blessures, le mercato (...) Sur le mercato, ca s'excite. Le fait qu'on soit leader attire les convoitises sur nos joueurs. En débutant le premier notre championnat, les clubs français sont plus exposés. Des joueurs peuvent avoir la tête accaparée. »