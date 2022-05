Ralf Rangnick règle ses comptes avec Manchester United, le Barça veut chiper une star à City

La suite après cette publicité

Ralf Rangnick critique les dirigeants de Manchester United

Ralf Rangnick règle ses comptes avec la direction de Manchester United. Le coach intérimaire des Red Devils a déclaré en conférence de presse avoir été frustré dans sa tentative de renforcer l'équipe de Manchester United. Ses propos ont été repris par le Manchester Evening News, le Daily Star mais surtout The Guardian. Rangnick explique avoir identifié des joueurs, dont Luis Díaz, Dusan Vlahovic et Julián Álvarez de River Plate, comme des cibles potentielles en janvier. Mais lorsqu'il a demandé à l'exécutif d'évaluer l'ajout d'un renfort, on lui a répondu que ce n’était pas possible. Dommage quand on voit aujourd’hui le rendement de ces trois joueurs.

Le FC Barcelone veut faire son marché à Manchester City

L’info mercato à retenir ce matin en Espagne c’est la possible arrivée de Bernardo Silva au Barça. Mundo Deportivo nous explique ce samedi que le profil du Portugais plaît à Xavi. Le coach catalan considère qu'il est important d'avoir un autre joueur capable de prendre l'intérieur avec un bon toucher de balle, ainsi qu'une bonne gestion dans la conservation, pour accompagner Pedri.

Aleksander Ceferin tacle le Barça et encense Karim Benzema

En Espagne, Aleksander Ceferin a ouvert les portes de son bureau au quotidien AS. Le président de l'UEFA s’est confié sur sa guerre contre la Super League. Il a déclaré que «le Barça devrait se concentrer davantage sur le contrôle des billets que sur la Super League». Il a aussi expliqué avoir été surpris par le Real Madrid en Ligue des Champions, mais surtout par Karim Benzema. Pour lui, KB9 est «l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire».