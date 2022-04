FC Barcelone : la terrible descente aux enfers de Clément Lenglet

La suite après cette publicité

Une référence. Lors de son passage à Séville et même pendant ses premiers mois à Barcelone, Clément Lenglet faisait partie des meilleurs éléments à son poste en Liga. Un défenseur de garanties, assez serein, et promis à un sacré avenir sous la tunique barcelonaise et avec les Bleus. Seulement, depuis un moment déjà, il est sur une sacrée pente descendante... Auteur de prestations très médiocres sur la fin de l'ère Valverde, il a peu à peu disparu des plans des entraîneurs qui ont suivi. Depuis le début de l'année 2022, il n'a été titularisé qu'à une sale reprise, lundi soir face à Cadiz.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas vraiment profité de cette opportunité accordée par Xavi... Quatre mois après sa dernière titularisation, le joueur formé à Nancy est passé à travers. « Il a manqué d'intensité, de décision et de caractère. Un contenu gris », résume Marca dans son compte rendu des prestations individuelles de la partie. Il est notamment pointé du doigt, de façon unanime, sur le but de Lucas Pérez, seule réalisation de la partie. Le Français, pas aidé par ses partenaires de la défense il faut dire, est ainsi bien trop passif sur le coup...

Comment expliquer cette chute de niveau ?

Sur les réseaux sociaux, les supporters du Barça et les observateurs de la Liga n'ont pas manqué de le tacler, et c'est aussi le cas dans la presse. AS est même encore plus tranchant que Marca : « horrible. Peu sûr, fragile, déconcentré, sans intensité, perdu sur le terrain. Un match à oublier. Il n'a absolument rien apporté. Avec des matchs comme ça, son futur à Barcelone est en danger ». Plus que des lacunes techniques ou un manque de niveau flagrant, c'est surtout mentalement que ça semble flancher chez lui depuis la saison dernière, avec de nombreuses erreurs de placement, de concentration, et une attitude sur le terrain qui laisse à désirer.

Une situation qui interroge, forcément. La baisse de niveau fulgurante du joueur peut avoir quelques explications, à commencer par la dynamique générale assez négative de l'équipe depuis quelques saisons. Les différents changements d'entraîneurs ou de partenaires défensifs n'aident également pas à créer des automatismes, mais force est de constater que le problème est avant tout individuel et dans la tête du joueur. La saison dernière en février, face à Cadiz déjà, il avait commis une faute qui avait valu une défaite à son équipe, et avait ensuite quitté le Camp Nou en pleurant. Signe du mal-être et du manque de confiance du joueur, qui n'a toujours pas réussi à remonter la pente depuis. Avec un Ronald Araujo en grande forme et la volonté des dirigeants d'enrôler un nouveau défenseur central cet été, les heures de Clément Lenglet à Barcelone semble comptées...