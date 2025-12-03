Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Nice : Yoan Cardinale très inquiet face à la situation du club

Par Allan Brevi
1 min.
Yoan Cardinale avec l'OGC Nice @Maxppp

Yoan Cardinale, ancien gardien et produit du centre de formation de l’OGC Nice, s’inquiète ouvertement de la situation actuelle de son club formateur dans un entretien accordé à Canal+. En effet, avec l’incertitude sur Franck Haise, qui veut finalement rester sur le banc des Aiglons, et les tensions persistantes autour des incidents survenus lors du retour de Lorient, l’ancien portier craint un week-end explosif : « si ce week-end, il n’y a pas de victoire, ça peut péter très fort connaissant les supporters niçois ». Nice, actuellement 10e de Ligue 1, reçoit Angers ce dimanche, une rencontre qui pourrait déjà mettre le feu aux poudres dans un contexte tendu entre joueurs, staff et supporters.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
"Si ce week-end il n'y a pas de victoire, ça peut péter très fort connaissant les supporters niçois" 😳

Yoan Cardinale, ancien gardien de l'OGC Nice, est très inquiet de la situation dans son club formateur et redoute une nouvelle déroute face à Angers 🗣️
Voir sur X

L’affaire des violences commises contre Jérémie Boga et Terem Moffi continue de nourrir le climat de crise. Les deux joueurs ont porté plainte après avoir été agressés par près de 200 ultras, tandis qu’une enquête a été ouverte par le parquet de Nice pour violences aggravées et participation à un groupement en vue de commettre des violences. Pendant ce temps, Jean-Claude Blanc, CEO d’INEOS Sport, est intervenu au club pour préparer la suite, et Julien Sablé devrait assurer l’intérim. Pour Cardinale, l’OGC Nice traverse une période délicate où l’instabilité sportive et extra-sportive menace de déstabiliser l’équipe dès les prochains matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Yoan Cardinale

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Yoan Cardinale Yoan Cardinale
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier