Nice : Yoan Cardinale très inquiet face à la situation du club

Yoan Cardinale, ancien gardien et produit du centre de formation de l’OGC Nice, s’inquiète ouvertement de la situation actuelle de son club formateur dans un entretien accordé à Canal+. En effet, avec l’incertitude sur Franck Haise, qui veut finalement rester sur le banc des Aiglons, et les tensions persistantes autour des incidents survenus lors du retour de Lorient, l’ancien portier craint un week-end explosif : « si ce week-end, il n’y a pas de victoire, ça peut péter très fort connaissant les supporters niçois ». Nice, actuellement 10e de Ligue 1, reçoit Angers ce dimanche, une rencontre qui pourrait déjà mettre le feu aux poudres dans un contexte tendu entre joueurs, staff et supporters.

L’affaire des violences commises contre Jérémie Boga et Terem Moffi continue de nourrir le climat de crise. Les deux joueurs ont porté plainte après avoir été agressés par près de 200 ultras, tandis qu’une enquête a été ouverte par le parquet de Nice pour violences aggravées et participation à un groupement en vue de commettre des violences. Pendant ce temps, Jean-Claude Blanc, CEO d’INEOS Sport, est intervenu au club pour préparer la suite, et Julien Sablé devrait assurer l’intérim. Pour Cardinale, l’OGC Nice traverse une période délicate où l’instabilité sportive et extra-sportive menace de déstabiliser l’équipe dès les prochains matchs.