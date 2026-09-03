Badredine Bouanani débarque chez les Rangers

Badredine Bouanani met les voiles pour l’Écosse. Comme attendu, l’international algérien de 21 ans (5 sélections) rejoint les Rangers. Il y est prêté pour une saison par Stuttgart, qu’il avait rejoint il y a un an en provenance de l’OGC Nice. Son prêt comporte une option d’achat estimée à environ 18 millions d’euros.

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💙 We can today confirm the signing of Badredine Bouanani on a loan deal from VfB Stuttgart.



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«Les Rangers confirment aujourd’hui la signature de Badredine Bouanani en prêt du VfB Stuttgart. L’Algérien de 21 ans rejoint l’équipe de Derek McInnes le dernier jour du mercato estival. L’ailier avait notamment affronté les Rangers en Ligue Europa en novembre 2024, inscrivant le seul but du match pour l’équipe française grâce à un superbe coup franc», indique le club écossais dans un communiqué.