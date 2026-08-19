Mercato : ça s’agite enfin pour George Ilenikhena

Il devait incarner l’un des nouveaux visages phares du projet d’Al-Ittihad. Transféré de l’AS Monaco vers le Golfe contre un chèque impressionnant de 30 M€, George Ilenikhena s’attendait à franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Cependant, la réalité du terrain a rapidement rattrapé l’attaquant nigérian. Barré par une féroce concurrence et victime de choix tactiques en sa défaveur, le joueur ronge son frein sur le banc. Toutefois, il parvient à briller dès que l’opportunité se présente, à l’image de son retentissant doublé inscrit ce mardi soir face à Al-Najma en King’s Cup en une heure de jeu.

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À quelques jours seulement de la clôture du marché des transferts, le buteur, en pleine possession de ses moyens, ne s’en cache plus : il souhaite impérativement quitter l’Arabie saoudite pour faire son grand retour en Europe. Une volonté farouche qui n’a pas échappé aux radars des recruteurs du Vieux Continent, toujours prompts à relancer un talent dont le potentiel n’est plus à prouver. Plusieurs écuries ont ainsi tâté le terrain ces derniers jours pour sonder la faisabilité d’un rapatriement.

Le Séville FC insiste pour rafler la mise

Si certains clubs se sont contentés d’une simple prise de renseignements, d’autres formations ont décidé d’accélérer la cadence. Selon nos informations, Bologne a formulé une offre de prêt assortie d’une option d’achat fixée à 22 M€. Une proposition immédiatement balayée d’un revers de la main par la direction d’Al-Ittihad. Trabzonspor a également tenté sa chance avec une formule similaire (prêt avec option d’achat de 15 M€), essuyant un refus tout aussi catégorique.

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Pourtant, le club basé à Djeddah est loin d’être fermé à l’idée d’un départ, d’autant que la formation de Karim Benzema et de N’Golo Kanté a un besoin urgent de liquidités. Le Séville FC, qui suit le dossier avec une grande attention depuis plusieurs semaines, vient de son côté de dégainer une offre orale estimée à 10 M€, assortie de 3 M€ de bonus et d’un important pourcentage à la revente. Une approche concrète pour tenter de faire plier l’écurie saoudienne, qui réclame de son côté environ 20 M€ avec un premier versement conséquent pour faciliter le départ de l’ancien Monégasque.