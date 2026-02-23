Liverpool : le coup de gueule d’Alexis Mac Allister malgré son but

Au bout du suspense, Liverpool a arraché la victoire sur la pelouse de Nottingham Forest (1-0), lors de la 27e journée de Premier League. Longtemps frustrés, les Reds ont finalement fait la différence à la 90e+7 grâce à Alexis Mac Allister. Ironie du sort, l’Argentin avait vu un premier but refusé à la 90e+1 pour une main signalée par la VAR, avant que son second but, après une vérification très serrée pour un hors-jeu, ne soit validé. Après la rencontre, Mac Allister est revenu sur ces minutes irrespirables.

La suite après cette publicité

«J’ai dit aux coéquipiers que ce serait but et une ou deux minutes plus tard, ça l’était. Je suis très heureux que ce soit moi. La VAR ? Sur le moment, ce n’est pas agréable, mais c’est comme ça. La VAR est un bon outil quand on voit les erreurs que les arbitres faisaient avant. Ces secondes ou ces minutes d’attente sont nécessaires pour le bien du football». Le milieu de terrain a aussi reconnu une première période insuffisante : «le placement, le pressing, l’intensité… ce n’était pas notre standard. La seconde mi-temps n’a pas été excellente, mais meilleure. On savait que ce serait un match difficile ici». Au classement, Liverpool revient ainsi à hauteur de Chelsea FC et de Manchester United, qui doit encore se déplacer à Everton FC.