Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Les intentions du Real Madrid suite aux dernières déclarations de Laporta

Par André Martins
1 min.
Florentino Perez @Maxppp

La tension entre le Real Madrid et le FC Barcelone est remontée d’un cran. Les polémiques arbitrales et le retrait du Barça du projet de Superliga ont relancé les échanges acerbes : après les critiques virulentes de Florentino Pérez lors de l’assemblée des socios madrilènes, Joan Laporta avait répliqué devant les médias en déclarant que « le Real Madrid souffre de barcelonite », affirmant que le club madrilène se focalise davantage sur le Barça que sur ses propres problèmes.

La suite après cette publicité

Selon la Cadena Cope, le Real Madrid n’a toutefois pas l’intention de répondre à ces remarques. Pérez, qui s’exprime rarement de façon si directe, considère que ses déclarations lors de l’assemblée clôturent le sujet. La « guerre froide » entre les deux clubs se poursuit donc, sur fond de lutte pour LaLiga et de controverses arbitrales qui pourraient rythmer le reste de la saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier