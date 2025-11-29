Les intentions du Real Madrid suite aux dernières déclarations de Laporta

La tension entre le Real Madrid et le FC Barcelone est remontée d’un cran. Les polémiques arbitrales et le retrait du Barça du projet de Superliga ont relancé les échanges acerbes : après les critiques virulentes de Florentino Pérez lors de l’assemblée des socios madrilènes, Joan Laporta avait répliqué devant les médias en déclarant que « le Real Madrid souffre de barcelonite », affirmant que le club madrilène se focalise davantage sur le Barça que sur ses propres problèmes.

Selon la Cadena Cope, le Real Madrid n’a toutefois pas l’intention de répondre à ces remarques. Pérez, qui s’exprime rarement de façon si directe, considère que ses déclarations lors de l’assemblée clôturent le sujet. La « guerre froide » entre les deux clubs se poursuit donc, sur fond de lutte pour LaLiga et de controverses arbitrales qui pourraient rythmer le reste de la saison.