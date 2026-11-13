Cyril Hanouna fait des révélations explosives sur Zinédine Zidane et les Bleus

Au lendemain de la défaite de l’équipe de France face à l’Italie (3-1), Cyril Hanouna avait promis de grosses révélations sur les Bleus lors de son émission sur W9 ce vendredi. Et le célèbre animateur n’a pas fait dans la dentelle. Selon ses indiscrétions, plusieurs choix de Zinédine Zidane, notamment la convocation de joueurs évoluant D2 (ndlr : seul Sael Kumbedi évolue en Bundesliga 2), susciteraient de sérieuses interrogations en interne. Ses choix de joueurs sont pointés du doigt. Certains eu sein de l’équipe de France seraient même disposés à laisser le sélectionneur aller au bout de ses idées, quitte à le voir aller droit dans le mur pour qu’il arrête ses tests. Le départ de Dayot Upamecano, officiellement pour des raisons personnelles, aurait également surpris au sein du staff tricolore. Son départ n’a pas été compris. Toujours selon Hanouna, l’ambiance serait particulièrement tendue en interne, avec de nombreux couacs organisationnels, à l’image de la séance d’entraînement décalée ce vendredi à Bordeaux. Des licenciements au sein du staff seraient même à craindre, tandis que plusieurs joueurs se plaindraient de l’organisation des déplacements de leurs familles.

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Mais le plus gros dossier concernerait Kylian Mbappé. D’après Cyril Hanouna, les relations entre le capitaine des Bleus et Zinédine Zidane seraient tendues. L’attaquant du Real Madrid aurait notamment expliqué à son sélectionneur qu’il souhaitait disputer le premier match de ce rassemblement avant de rentrer à Madrid, ce que le technicien français aurait refusé, lui demandant de rester jusqu’au bout. Finalement absent face à l’Italie, Mbappé a participé à l’intégralité de la séance collective ce vendredi et pourrait retrouver les terrains dimanche face à la Turquie. Plus inquiétant encore, l’animateur de W9 évoque l’existence de deux clans au sein du vestiaire tricolore, l’un autour de Kylian Mbappé et l’autre autour d’Ousmane Dembélé, laissant certains joueurs entre deux chaises.