Ligue 2 : Angers est sacré champion d’automne

La saison 2022-2023 fut longue et éprouvante pour Angers. Habitué à fréquenter la crème de la crème au sein de l’élite française depuis 2015, le SCO a vécu un dernier exercice chaotique en Ligue 1, symbolisé par un bilan comptable catastrophique (3 victoires, 2 nuls en 32 journées) et des déboires extra-sportifs qui ont grandement entachés l’image du club. Mais progressivement, le phénix angevin renaît de ses cendres et caracole désormais en tête du classement de Ligue 2 après 19 journées.

Classement live Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Angers 40 19 17 12 4 3 33 16 2 Auxerre 38 19 20 11 5 3 40 20 3 Grenoble 34 19 8 9 7 3 25 17 4 Laval 34 19 4 10 4 5 21 17 5 Pau 31 19 3 8 7 4 33 30 Voir le classement complet

Buteur dès la 10e minute du jeu face à l’EA Guingamp (1-0), Loïs Diony a offert un douzième succès de la saison aux hommes d’Alexandre Dujeux. À l’heure où la formation de l’Ouest demeure invaincue devant son public à Raymond Kopa, celle-ci s’est assurée de passer les fêtes au chaud en s’octroyant le titre honorifique de champion d’automne. Elle devance de deux unités l’AJ Auxerre, vainqueur du choc au sommet face à Laval, autrefois leader incontesté de la deuxième division mais qui marque le pas depuis plusieurs semaines.