LdC : le groupe du Barça pour réussir l’exploit face à l’Atlético

Après son large succès en Liga dans le derby face à l’Espanyol (4-1), le FC Barcelone aborde désormais un défi bien plus relevé en Ligue des Champions. Battus 2-0 lors du match aller au Camp Nou face à l’Atlético de Madrid en quart de finale, les hommes de Hansi Flick doivent réaliser une nouvelle remontada pour espérer rejoindre le dernier carré. Une mission complexe dans un contexte de pression maximale, où l’erreur sera interdite côté Barça.

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Pour ce choc décisif, Hansi Flick a convoqué un groupe de haut niveau, emmené par Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford et Fermín López en attaque. Au milieu de terrain, le Barça pourra compter sur Pedri, le retour de Gavi, Dani Olmo ainsi que Frenkie de Jong. En défense, Jules Koundé et João Cancelo sont bien présents, mais le groupe devra composer sans Raphinha, toujours forfait, et sans Pau Cubarsí, suspendu après son carton rouge. Un effectif solide, mais privé de deux éléments importants au moment d’aborder ce rendez-vous crucial.