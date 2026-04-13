Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

LdC : le groupe du Barça pour réussir l’exploit face à l’Atlético

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT 360
Atlético Barcelone
winamax
1 3.55 N 4.50 2 1.74 100€ remboursés Voir sur CANAL+ SPORT 360

Après son large succès en Liga dans le derby face à l’Espanyol (4-1), le FC Barcelone aborde désormais un défi bien plus relevé en Ligue des Champions. Battus 2-0 lors du match aller au Camp Nou face à l’Atlético de Madrid en quart de finale, les hommes de Hansi Flick doivent réaliser une nouvelle remontada pour espérer rejoindre le dernier carré. Une mission complexe dans un contexte de pression maximale, où l’erreur sera interdite côté Barça.

La suite après cette publicité
FC Barcelona
The squad that will travel to Madrid ✈️
Voir sur X

Pour ce choc décisif, Hansi Flick a convoqué un groupe de haut niveau, emmené par Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford et Fermín López en attaque. Au milieu de terrain, le Barça pourra compter sur Pedri, le retour de Gavi, Dani Olmo ainsi que Frenkie de Jong. En défense, Jules Koundé et João Cancelo sont bien présents, mais le groupe devra composer sans Raphinha, toujours forfait, et sans Pau Cubarsí, suspendu après son carton rouge. Un effectif solide, mais privé de deux éléments importants au moment d’aborder ce rendez-vous crucial.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Pau Cubarsí
Raphinha

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Pau Cubarsí Pau Cubarsí
Raphinha Raphinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier