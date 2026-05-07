Real Madrid : Federico Valverde sort du silence !
Quelques heures après les incidents l’impliquant lui, et Aurélien Tchouameni, Federico Valverde a pris la parole sur ses réseaux sociaux. L’Uruguayen dément en être venu aux mains avec son coéquipier.
Dans un long communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce jeudi soir, Federico Valverde a pris la parole pour donner sa version des faits, alors que circule depuis cet après-midi la rumeur selon laquelle l’Uruguayen se serait battu avec Aurélien Tchouameni. Un coup porté par le Français l’aurait ainsi fait chuter, provoquant ensuite chez lui un traumatisme crânien. Pourtant, à en croire Valverde, aucun coup n’a été échangé entre les deux hommes. L’Uruguayen va même jusqu’à affirmer que "sa petite coupure sur le front" aurait été causée après avoir "accidentellement frappé une table".
«Hier, j’ai eu un incident avec un coéquipier lors d’une séance d’entraînement, écrit-il. La fatigue due à la compétition et la frustration ont fait que tout semblait démesurément amplifié. Dans un vestiaire normal, ces choses peuvent arriver et sont généralement résolues en interne sans que cela devienne du domaine public. Évidemment, quelqu’un ici répand des rumeurs, et avec une saison sans titres, où le Real Madrid est toujours sous le feu des critiques, tout prend des proportions exagérées. Aujourd’hui, nous avons eu un autre désaccord. Pendant la dispute, j’ai accidentellement frappé une table, ce qui a causé une petite coupure sur mon front nécessitant une visite de routine à l’hôpital. À aucun moment mon coéquipier ne m’a frappé, et je ne l’ai pas frappé non plus, même si je comprends qu’il est plus facile pour vous de croire que nous en sommes venus aux mains ou que c’était intentionnel, mais cela ne s’est pas produit.»
Valverde dénonce des mensonges
L’Uruguayen ajoute : «je suis désolé. Je suis vraiment désolé car cette situation me fait mal, ce moment que nous traversons est douloureux. Le Real Madrid est l’une des choses les plus importantes de ma vie, et je ne peux pas y être indifférent. Le résultat est une accumulation de choses qui aboutit à une querelle insensée, qui ternit mon image et laisse la place au doute pour qu’ils inventent des histoires, calomnient et jettent de l’huile sur le feu d’un accident. Je n’ai aucun doute que tout désaccord que nous pourrions avoir en dehors du terrain cesse d’exister sur le terrain, et si je dois le défendre à l’intérieur d’un stade, je serai le premier.»
Yesterday I had an incident with a teammate during a training session. The fatigue from competition and the frustration made everything seem blown out of proportion.
In a normal locker room, these things can happen and are usually resolved internally without it becoming public knowledge.
Clearly, someone here is spreading rumors, and with a season without titles, where Real Madrid is always under scrutiny, everything gets blown out of proportion.
Today we had another disagreement. During the argument, I accidentally hit a table, causing a small cut on my forehead that required a routine visit to the hospital.
At no point did my teammate hit me, and I didn't hit him either, although I understand it's easier for you to believe we came to blows or that it was intentional, but that didn't happen.
I feel that my anger about the situation, my frustration at seeing some of us struggling to get through the end of the season, giving it our all, pushed me to the point of arguing with a teammate.
I'm sorry. I'm truly sorry because this situation hurts me, this moment we're going through is painful. Real Madrid is one of the most important things in my life, and I can't be indifferent to it. The result is an accumulation of things that culminate in a senseless fight, damaging my image and leaving room for doubt that they'll fabricate stories, slander, and add fuel to the fire of an accident. I have no doubt that any disagreements we might have off the field cease to exist on it, and if I have to defend it inside a stadium, I'll be the first.
I wasn't going to speak out until the end of the season. We were eliminated from the Champions League, and I kept my anger and resentment to myself. We've wasted another year, and I wasn't in a position to be posting on social media when the only face I had to show was on the field, and I feel that's what I did. That's why I'm the one who's most saddened and pained to be going through this situation that prevents me from playing the next match due to medical decisions. I always gave it my all, to the very end, and it hurts me more than anyone not to be able to do so. I am available to the club and my teammates to collaborate on any decision they deem necessary.
Thank you.
«Je ne comptais pas m’exprimer avant la fin de la saison. Nous avons été éliminés de la Ligue des Champions, et j’ai gardé ma colère et mon ressentiment pour moi. Nous avons gâché une autre année, et je n’étais pas en position de poster sur les réseaux sociaux quand le seul visage que j’avais à montrer était sur le terrain, et je pense que c’est ce que j’ai fait. C’est pourquoi je suis celui qui est le plus attristé et peiné de traverser cette situation qui m’empêche de jouer le prochain match en raison de décisions médicales. J’ai toujours tout donné, jusqu’au bout, et il me fait plus mal qu’à quiconque de ne pas pouvoir le faire. Je suis disponible pour le club et mes coéquipiers afin de collaborer à toute décision qu’ils jugeraient nécessaire.» Une sortie qui intervient quelques minutes après celle du Real Madrid d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’égard des deux joueurs. Le club merengue a également annoncé que Valverde serait indisponible entre 10 et 14 jours à cause de son traumatisme crânien.
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