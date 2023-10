Le Golden Boy 2023 est connu !

Chaque année, le quotidien italien Tuttosport décerne le Golden Boy, un trophée individuel qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. C’est, en quelque sorte, le Ballon d’Or des jeunes joueurs, et c’est un prix qui intéresse particulièrement les amateurs de football. Ces dernières années, des joueurs du calibre d’Erling Haaland (2020), Pedri (2021) et Gavi (2022) l’ont emporté, alors que Kylian Mbappé avait été couronné lors de l’édition 2017.

Et qui pour remporter ce prestigieux trophée individuel en 2023 ? Il y avait de sacrés candidats, parmi lesquels Gavi, qui pouvait prétendre à sa propre succession, mais aussi Jamal Musiala, Xavi Simons, Florian Wirtz ou Jude Bellingham. Comme l’indique le quotidien Marca, c’est le milieu de terrain anglais du Real Madrid qui l’a emporté, sans trop de surprises au vu de son début de saison canon du côté de la capitale espagnole.

Il n’y a pas eu de concurrence

Le journal espagnol indique que les votes sont clos, et que c’est bien Bellingham qui va succéder à Gavi. Il n’y a eu aucune concurrence dans les votes et le Merengue a tout écrasé. Le meneur de jeu des Three Lions avait terminé deuxième en 2021, puis troisième en 2022, et il remporte donc cette récompense, quelques heures après avoir inscrit un doublé face au FC Barcelone dans un Clasico remporté sur le fil par les siens. Le trophée lui sera remis le 4 décembre prochain, et dès demain, il a aussi de grandes chances de remporter le trophée Kopa, la distinction récompensant le meilleur jeune remise par L’Equipe lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

Il faut dire que cette saison, l’ancien du Borussia Dortmund s’est déjà mis tout Madrid dans la poche. Dix buts en dix journées de Liga notamment, mais surtout, le joueur de 20 ans a fait gagner 15 des 28 points du club espagnol en championnat espagnol. Preuve de son importance sans limite pour l’équipe de Carlo Ancelotti. Une fin d’année 2023 de rêve pour Bellingham !