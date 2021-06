Le RC Lens rejoint Puma !

Après avoir terminé à la 7ème place du classement dès son retour en Ligue 1, le RC Lens donne déjà le ton en vue de la saison prochaine grâce à la signature d'un nouveau partenariat de longue durée avec Puma.

Les Sang et Or étaient équipé par la marque italienne Macron depuis 2018 mais ont décidé de rêver plus grand avec l'équipementier le plus actif du moment sur le marché footballistique. Ainsi, le félin bondissant accompagnera désormais toutes les équipes du club, que ce soit les jeunes du centre de formation ou les équipes féminines et masculines professionnelles.

« Une nouvelle aventure pour les deux entités qui partagent des valeurs et une ambition communes. C’est une nouvelle ère qui commence pour le club et la marque », peut-on lire dans le communiqué de presse du club. Les supporters devraient d'ailleurs pouvoir assister de près au nouveau cycle de leur club fétiche en faisant leur retour au stade Bollaert-Delelis à la rentrée. Du côté de Puma, l'arrivée des Lensois devrait offrir une visibilité conséquente sur le sol français, sachant que la marque allemande comptait déjà l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais dans ses rangs, deux autres clubs historiques fortement soutenus sur le plan local.

Les 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐞𝐬 𝐝'𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝕤𝕒𝕚𝕤𝕠𝕟 𝟚𝟘𝟚𝟙-𝟚𝟘𝟚𝟚 sont dispos ! @pumafootball

Rendez-vous à la boutique Emotion Foot et sur la boutique en ligne ! 👇 — Racing Club de Lens (@RCLens) June 8, 2021

Que ce soit sur le plan sportif ou marketing, le club nordiste semble définitivement de retour au premier plan national et fête ce nouveau partenariat comme il se doit en dévoilant déjà les nouvelles tenues que Loïc Badé et ses coéquipiers porteront à l'entraînement durant la saison 2021-2022.