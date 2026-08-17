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Serie A

La Roma touche au but pour une recrue étonnante

Par Sasha Nahon
1 min.
Rodrigo Mora @Maxppp

L’AS Roma a revu son offre à la hausse pour Rodrigo Mora et affiche désormais une confiance grandissante dans la conclusion du transfert, selon Fabrizio Romano. Les négociations avec le FC Porto sont entrées dans leur phase finale après de nouvelles discussions directes hier soir. Le feu vert définitif manque encore, mais toutes les parties travaillent désormais pour parvenir rapidement à un accord et permettre au jeune Portugais de rejoindre les Giallorossi.

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La situation de Mora pousse également à une issue rapide. Son conseiller personnel Luis Miguel Henrique a assuré sur CMTV que le joueur « souffre de cette situation », lui qui serait désormais le troisième choix de Francesco Farioli à Porto. La Roma avait initialement proposé un prêt payant de 5 millions d’euros avec une obligation d’achat de 45 millions conditionnée à une qualification en Ligue des champions. Porto souhaiterait assouplir ce mécanisme en déclenchant l’achat en cas de simple qualification européenne. Après la nouvelle offensive romaine, les positions se rapprochent et la confiance est désormais de mise pour boucler l’opération.

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