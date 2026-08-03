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Premier League

Tottenham se penche sur Cody Gakpo

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Cody Gakpo @Maxppp

« Le marché des transferts n’est certainement pas terminé. Nous avons mené à bien 60 % de notre projet sur le marché des transferts. Maintenant, nous avons une autre « bomba » en vue. Je l’espère, mais ce n’est pas encore fait, c’est certain », annonçait Roberto De Zerbi il y a quelques jours. Cette bombe pourrait bien être Cody Gakpo.

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Selon Fabrizio Romano, les Spurs ont prévu d’accélérer sur ce dossier, déjà pour connaître les intentions de Liverpool concernant son ailier néerlandais. Il n’est pas sur la liste des transferts et est sous contrat jusqu’en 2028. Mais Liverpool cherche à se renforcer à son poste avec la piste Bradley Barcola. Ce qui pourrait créer une brèche pour un départ de Gakpo.

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