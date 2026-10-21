Real Madrid - RB Leipzig : les compositions officielles

Le Real pour la passe de 3 ? Après avoir battu l’Inter Milan (2-1) et l’AS Roma sur le fil (4-3), les Merengues espèrent continuer leur parcours parfait en Ligue des Champions face au RB Leipzig ce soir. Le club allemand, lui, a connu un début de campagne plus mitigé avec une lourde défaite contre Côme (4-1) et un succès contre le PSV Eindhoven (1-0). En championnat, ce week-end, le club madrilène a enregistré une nette victoire contre le FC Séville (4-1) tandis que Leipzig a subi une claque à six pions sur la pelouse du Bayern Munich (6-1). Le match est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

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Pour ce match, José Mourinho ne peut compter sur Raul Asencio, Ferland Mendy et Rodrygo, tous blessés, et aligne un 4-2-3-1 avec Courtois dans les buts, Valverde en latéral droit, la paire Huijsen-Rüdiger en défense centrale et Carreras à gauche. Bernardo Silva accompagne Camavinga devant la défense tandis que Güler, Bellingham et Vinicius, suspendu en Liga mais pas en LDC, seronkt en soutien de Mbappé, seul en pointe. Yan Diomandé, arrivé du RB Leipzig pour 120M€ cet été, n’est donc pas titulaire pour les retrouvailles avec son ancien club. En face, Martin Demichelis est privé de Guiu, Ouedraogo et Zingerle et aligne un 4-2-3-1 également. Vendevoordt gardera les cages allemandes derrière une défense Baku, Orban, Lukeba et Raum. El Aynaoui et Seiwald sont devant la défense tandis que Gruda, Nkunku et Nusa alimenteront Romulo Cardoso, seul sur le front de l’attaque.

Les compositions officielles :