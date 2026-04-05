Roumanie : Mircea Luscescu admis en soins intensifs

Ancien entraîneur de l’Inter Milan, du Shakhtar Donetsk, de Galatasaray ou de Besiktas, Mircea Lucescu a été admis en soins intensifs en Roumanie. Le technicien de 80 ans avait perdu connaissance la semaine dernière lors d’un entraînement de l’équipe roumaine, dont il était sélectionneur depuis 2024. Son départ a été officialisé quelques jours plus tard, après l’échec de qualification à la Coupe du Monde de son pays.

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D’après la presse roumaine, Lucescu aurait été victime de deux crises cardiaques depuis. Son état de santé se serait aggravé dans la nuit de samedi à dimanche, et il aurait été transféré en soins intensifs. « Samedi soir, le patient a présenté à nouveau d’importantes arythmies cardiaques, qui ont été rapidement prises en charge par l’équipe de garde du service de cardiologie. Dimanche, au cours de la nuit, les arythmies sont devenues graves et il ne répondait plus au traitement », a expliqué l’hôpital d’urgence de Bucarest dans lequel il est actuellement admis.