OM : Christophe Dugarry fracasse Dimitri Payet

A l'heure où les clubs cherchent toujours à obtenir des baisses de salaire de la part de leurs joueurs, le cas Dimitri Payet fait jaser. Lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2022, le Réunionnais de 33 ans avait justifié son refus de baisser ses émoluments en indiquant qu'il avait de lourds crédits à payer. Une façon de se justifier qui n'a pas plu du tout à Christophe Dugarry. Le champion du monde 98 ne s'est d'ailleurs pas privé pour le faire savoir au micro de RMC Sport.

« Que Dimitri Payet n’ait pas envie de baisser son salaire et qu’il ait le sentiment que son club veuille gommer les conneries du passé parce que le club est en difficulté et qu’il se dise qu’il a un contrat qui doit être respecté, je le comprends. C’est son choix. Sur le fond, chacun voit midi à sa porte. Je ne suis pas là pour juger. Ce qui me dérange le plus, c’est la forme. Mais nous expliquer qu’il a des crédits à rembourser… Tu ne peux pas dire ça. On en entend des déclarations, et pas que des footeux. Comment tu peux être autant déconnecté du monde dans lequel tu vis ? C'est ahurissant d'avoir un tel raisonnement et de le dire. A la rigueur, tu le penses, reste toi et ta connerie dans ton salon. Mais ne sors pas un truc comme ça. C’est ahurissant de se regarder autant le nombril et n’avoir autant rien à foutre du monde qui t’entoure et des difficultés du quotidien », a-t-il déclaré. Payet appréciera.